Годовщина Крещения Руси: Зеленский призвал молиться за мир на Донбассе

Президент просит не забывать о христианских ценностях, без которых невозможно наступление мира.

В очередную годовщину Крещения Руси президент Украины Владимир Зеленский призвал глав всех церквей и религиозных организаций молиться за мир в Украине. Свое обращение глава украинского государства разместил не на официальных президентских, а на своих персональных страницах в социальных сетях.

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“Сегодня мы празднуем важный день для каждого украинца – день, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь – Украину. Все мы ищем путь к единству и почему-то забываем, что на самом деле 1032 года назад князь Владимир показал нам этот путь – он объединил людей вокруг ценностей добра, милосердия и любви к ближнему“, - написал Зеленский.

По мнению президента, вера всегда помогала нашим предкам в непростые времена. И речь не только о вызовах, которые выпадают на долю государства. Вера помогает нам в обычной человеческой жизни, считает Зеленский.

Сегодня мы не имеем права забывать или пренебрегать ценностями христианства. Они должны царить как в наших словах, так и в наших поступках. Без них невозможно движение на пути к процветанию и желаемого мира, - заявил президент.

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При этом Зеленский обратился к руководителям всех религиозных организаций Украины с призывом помолиться за мир и тишину на Донбассе.

Я хочу обратиться ко всем главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессии. Обратиться с просьбой не как Президент, а как человек. С просьбой помолиться за мир на украинской земле. За такую ​​желаемую тишину и полное прекращение огня на Донбассе. За то, чтобы наши люди перестали гибнуть и получать тяжелые ранения. За то, чтобы ужасы войны для Украины наконец закончились. За то, чтобы наступил долгожданный мир, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию в ТКГ. Зеленский поблагодарил Кучму за работу, которая способствует достижению мира на Донбассе.