Погода в Украине 29 июля: синоптики сделали прогноз

В некоторых областях грозовые дожди, а в остальных – сухо и жарко.

В среду, 29 июля, к Украине приблизится атмосферный фронт Dana, из-за которого на некоторой территории нашей страны пройдут грозовые дожди. Об этом информирует синоптик Укргидрометцентра Наталья Диденко.

Читай также: Мощный ливень затопил улицы Запорожья

Грозовые дожди завтра должны ожидать жители Западной Украины, Житомирской и Винницкой областей. Также осадки пройдут в некоторых районах Киевской области.

На остальной территории Украины сухо. Днем температура воздуха составит до +30-35 градусов. В западных областях – до +26-30 градусов.

В Киеве 29 июля дождь, гроза, большая вероятность осадков. Температура воздуха – до +33 градусов. В четверг температура воздуха в столице снизится до +26-27 градусов, а на выходных – до +22-24 градусов.

Читай также: Ночной ливень в Харькове побил 140-летний рекорд

Диденко предупреждает, что начало августа в Украине совсем не будет жарким.

Напомним, что вчера, 27 июля, в Бердянске произошел почти настоящий потоп. Сильный ливень превратил в реки улицы этого приморского города. Центр был затоплен, отсутствовало электричество.