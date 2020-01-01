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Погода в Украине 29 июля: синоптики сделали прогноз

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В некоторых областях грозовые дожди, а в остальных – сухо и жарко.
Погода 29 июля
Погода 29 июля
facebook.com/tala.didenko/

В среду, 29 июля, к Украине приблизится атмосферный фронт Dana, из-за которого на некоторой территории нашей страны пройдут грозовые дожди. Об этом информирует синоптик Укргидрометцентра Наталья Диденко.

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Грозовые дожди завтра должны ожидать жители Западной Украины, Житомирской и Винницкой областей. Также осадки пройдут в некоторых районах Киевской области.

На остальной территории Украины сухо. Днем температура воздуха составит до +30-35 градусов. В западных областях – до +26-30 градусов.

В Киеве 29 июля дождь, гроза, большая вероятность осадков. Температура воздуха – до +33 градусов. В четверг температура воздуха в столице снизится до +26-27 градусов, а на выходных – до +22-24 градусов.

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Диденко предупреждает, что начало августа в Украине совсем не будет жарким.

Напомним, что вчера, 27 июля, в Бердянске произошел почти настоящий потоп. Сильный ливень превратил в реки улицы этого приморского города. Центр был затоплен, отсутствовало электричество.

 

Погода 29 июля
Погода 29 июля
meteo.gov.ua

 

 

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