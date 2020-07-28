Полиция о полтавском террористе: “Научен выживать в экстремальных условиях”

Скрипника до исх пор не удалось найти.

Взявший в заложники начальника уголовного розыска Полтавской области, полковника полиции Шиянпа Роман Скрипник страдает от психических расстройств, а также имеет навыки выживания в экстремальных условиях.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции во вторник, 28 июля.

Отмечается, что полиция в рамках поисковой операции пообщалась с несколькими источниками. Это дало возможность составить психологический портрет террориста.

На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную выучку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств, - сказано в сообщении.

Поиски продолжаются Нацполиция

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Отмечается, что поиски Скрипника до сих пор продолжаются. Работу копов осложняют его персональные навыки и специфика природного ландшафта Миргородского района.

Напомним, при операции по поимке полтавского террориста полицейский сломал ногу. Преступника до сих пор не нашли.