В Херсонской области село ушло под воду после дождя

Затопило десятки домов.

Непогода накрыла село Сокологорное Генического района на Херсонщине. Оно оказалось затопленным после вчерашнего ливня.

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Об этом сообщает пресс-центр ГУНП в Херсонском регионе.

Уточняется, что залиты десятки домов, где проживает более 150 чел. Подтопило приусадебные участки, дворы. А на улицах уровень воды в некоторых местах достигает 30 см.

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Спасатели откачивают воду, им помогают правоохранители. Отмечается, что из соседних районов прибыло подкрепление.

Жителям пострадавших домов помогают вывезти вещи. Пока ведутся работы, оперативники следят за тем, чтобы под шумок не было разворовано подтопленное имущество.

Пострадали дома около 150 местных жителей npu.gov.ua

Селянам из затопленных домов помогают переехать npu.gov.ua

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