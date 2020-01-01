Хмельницкий “поплыл” после сильных дождей

Ливни затопили рынок и дороги.

В Хмельницком обильные осадки превратили улицы в реки. Автомобилистам с большим трудом удавалось передвигаться. Приходилось преодолевать места подтопления практически вплавь.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Хмельницкой области.

В частности, ливни залили проезжую часть и придомовые участки в переулке Степана Бандеры. “Поплыли“ улицы Заречанская и Озерная.

Местами дождь вырвал брусчатку и намыл ее на дорогу. Кроме того, под водой оказался местный рынок.

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Последствия стихии ликвидировали спасатели. Они откачивали воду, используя мотопомпу.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночной ливень в Харькове побил 140-летний рекорд.

