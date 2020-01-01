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Экологи забили тревогу из-за работ на реке Припять

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Работы по дноуглублении реки Припять приведут к тому, что радиоактивные частицы пойдут вниз по течению в Киевское водохранилище.
Экологи взволнованы из-за работ Мининфраструктуры
Экологи взволнованы из-за работ Мининфраструктуры
ЭП
Национальный экологический совет Украины обеспокоен работами по дноуглублению на реке Припять, которые начались согласно распоряжению Министерства инфраструктуры. Об этом говорится на сайте организации.
 

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Специалисты считают, что дноуглубление может привести к смертельной угрозе распространения радиации по всей акватории Днепра.
 
Сообщается, что по реке планируют запустить водный туристический маршрут Киев-Мозырь-Киев.
 
Если сейчас фон несколько ослаб, это вовсе не означает, что там стало безопасно. Просто со временем, травяной покров, а на реке Припять донные отложения закрыли собой радиоактивные вещества, но они никуда не делись. И сейчас работы по дноуглубление русла реки Припять, приведут к тому, что все это радиоактивный коктейль пойдет вниз по течению в Киевское водохранилище, а из него дальше по каскаду Днепровских водохранилищ, до Черного моря , - сообщают специалисты.
 

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Экологи отмечают, что такие проекты могут осуществляться только минуя пострадавшие после Чернобыльской катастрофы территории.

Напомним, ранее появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами. По Европе относительно равномерно распределено загрязнение от ядерных испытаний - ветер разносил его в верхних слоях атмосферы.

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Теги: Чернобыль, радиация, река, Припять, Мининфраструктуры
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Источник: korrespondent.net

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