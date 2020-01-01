Экологи забили тревогу из-за работ на реке Припять

Сообщается, что по реке планируют запустить водный туристический маршрут Киев-Мозырь-Киев.

Если сейчас фон несколько ослаб, это вовсе не означает, что там стало безопасно. Просто со временем, травяной покров, а на реке Припять донные отложения закрыли собой радиоактивные вещества, но они никуда не делись. И сейчас работы по дноуглубление русла реки Припять, приведут к тому, что все это радиоактивный коктейль пойдет вниз по течению в Киевское водохранилище, а из него дальше по каскаду Днепровских водохранилищ, до Черного моря , - сообщают специалисты.