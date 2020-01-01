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Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами

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По Европе относительно равномерно распределено загрязнение от ядерных испытаний - ветер разносил его в верхних слоях атмосферы.
Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами
Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами
EPA/UPG

Опубликована подробная карта концентраций радионуклидов (цезия-137 и плутония) в грунте центральной Европы. Соответствующую карту обнародовал журнал Scientific Reports в понедельник, 20 июля.

Перечисленные элементы загрязнили поверхностный слой грунта во второй половине XX века после аварийных утечек на производствах, а также в результате атмосферных ядерных взрывов.

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Отмечается, что до 1963 года, когда был подписан Московский договор, США, СССР, Франция, Великобритания и Китай провели сотни атмосферных испытаний атомных и термоядерных бомб, которые повлияли на глобальные экологические процессы на планете.

По словам авторов карты, они выяснили, как распознать, откуда и в результате чего те или иные изотопы появились в грунте: у них есть “опознавательные черты“.

В то же время около половины изотопов в грунте Европы - это результат аварии на ЧАЭС, остальные - от ядерных тестов в середине ХХ века. В Альпах, на юге Франции и в горах Баварии было много “чернобыльских“ радионуклидов, а на юге Италии и на севере Франции - нет.

Наконец, авторы карты заявляют, что радионуклиды от взрывов бомб (преимущественно плутоний-239 и плутоний-240) разносило на большую часть Земли вместе с осадками, тогда как опасные утечки с АЭС и предприятий разлетались относительно недалеко из-за небольшой высоты выбросов, и радиоактивные дожди с ними выпадали неравномерно.

 

Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами
Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами
nature.com

 

Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами
Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами
nature.com

Также сообщалось, что экологи оценили загрязнение моря в Одессе из-за затонувшего танкера. Допустимая концентрация нефтепродуктов в воде превышена в пять раз. На поверхности воды выявили пленку серебристого цвета.

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Теги: Европа, экология, ЕС, Евросоюз, загрязнение воздуха, загрязнения окружающей среды
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Источник: korrespondent.net

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