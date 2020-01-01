По Европе относительно равномерно распределено загрязнение от ядерных испытаний - ветер разносил его в верхних слоях атмосферы.

Опубликована подробная карта концентраций радионуклидов (цезия-137 и плутония) в грунте центральной Европы. Соответствующую карту обнародовал журнал Scientific Reports в понедельник, 20 июля.

Перечисленные элементы загрязнили поверхностный слой грунта во второй половине XX века после аварийных утечек на производствах, а также в результате атмосферных ядерных взрывов.

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Отмечается, что до 1963 года, когда был подписан Московский договор, США, СССР, Франция, Великобритания и Китай провели сотни атмосферных испытаний атомных и термоядерных бомб, которые повлияли на глобальные экологические процессы на планете.

По словам авторов карты, они выяснили, как распознать, откуда и в результате чего те или иные изотопы появились в грунте: у них есть “опознавательные черты“.

В то же время около половины изотопов в грунте Европы - это результат аварии на ЧАЭС, остальные - от ядерных тестов в середине ХХ века. В Альпах, на юге Франции и в горах Баварии было много “чернобыльских“ радионуклидов, а на юге Италии и на севере Франции - нет.

Наконец, авторы карты заявляют, что радионуклиды от взрывов бомб (преимущественно плутоний-239 и плутоний-240) разносило на большую часть Земли вместе с осадками, тогда как опасные утечки с АЭС и предприятий разлетались относительно недалеко из-за небольшой высоты выбросов, и радиоактивные дожди с ними выпадали неравномерно.

Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами nature.com

Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами nature.com

Также сообщалось, что экологи оценили загрязнение моря в Одессе из-за затонувшего танкера. Допустимая концентрация нефтепродуктов в воде превышена в пять раз. На поверхности воды выявили пленку серебристого цвета.

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