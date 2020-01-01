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Минздрав предлагает усилить наказание за нападение на медиков

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Степанов обеспокоен насилием по отношению к врачам и медработникам.
МОЗ хочет усилить безопасность врачей
МОЗ хочет усилить безопасность врачей
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Минздрав Украины выступает за усиление наказания преступникам, которые нападают на врачей и медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, он планирует в ближайшее время на заседании Кабмина поставить вопрос об усилении наказания за нападение на медиков. Он назвал недопустимым насилие по отношению к людям, которые оказывают медицинскую помощь. 

Нападению подвергаются не только сотрудники “скорой помощи“, но также персонал приемных отделений.

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Сейчас в Украине нет какого-либо особого наказания за преступления против медиков. 

Нападения на врачей в нашей стране происходят не так уж и редко. Например, в прошлом месяце в центре Киева трое вооруженных мужчин отобрали у врача медицинское оборудование. Сумма ущерба составила 290 000 грн. Полиция оперативно задержала всех злоумышленников. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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Теги: врачи, скорая помощь, Степанов
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