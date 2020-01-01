Зарплата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, - Степанов

Зеленский и Степанов публично подискутировали на тему зарплат врачей.

Заработная плата молодых украинских врачей должна стартовать от 20-25 тысяч гривен.

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Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в больнице "Охматдет", передает "Интерфакс".

Я убежден, что с точки зрения справедливости зарплата врача, который приходит после интернатуры, должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, - заявил глава Минздрава.

Присутствующие медики начали аплодировать после этого громкого заявления главы Минздрава. Между тем, президент Владимир Зеленский откинул сентиментальность в сторону и отметил, что аплодировать медики должны тогда, когда министр воплотить свои слова в реальность.

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Затем сам Степанов отметил, что реализация его заявлений возможна только с поддержкой президента.

Также глава Минздрава отметил, что "30 лет страна не обращала особого внимания на зарплату медицинских работников, она находилась на низком уровне", и заверил, что с 1 сентября уже начнут поднимать зарплаты врачам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.