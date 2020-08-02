Появились подробности избиения телеведущей в поезде

Злоумышленник выдрал сережки и украл паспорт 28-летней Анастасии.

В субботу, 1 августа, трижды судимый Виталий Рудзько напал на телеведущую Анастасию Луговую. Нападение произошло в купе поезда №84 Киев-Мариуполь. Инцидент произошел на глазах 6-летнего сына женщины.

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Анастасия рассказала, что к ней в купе проник мужчина в трусах, который совершил нападение и попытку изнасилования. В результате телеведущая получила сотрясение мозга, перелом челюсти и множественные гематомы.

Злоумышленника задержала полиция. Он арестован на два месяца без права залога. Известно, что нападавший трижды судим за угон авто, кражу и хулиганство.

Три часа в поезде подозреваемого охраняли проводники и начальник состава. На пероне женщину ждал муж. Малолетний сын в понедельник отправится к психологу - говорится в сообщении

Подозреваемый в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой отправлен на два месяца за решетку без права выхода под залог Антон Геращенко / Фейсбук

Анастасия об истории нападения рассказала в Facebook. По ее словам, в купе она находилась с сыном.

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“Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе в одних трусах, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло. Я кричала, проснулся сын. Он начал кричать и просить “Не бить маму“, на что неизвестный развернулся и хотел ударить ребенка. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, чтобы он не бил сына“ - написала женщина.

После по словам Анастасии, злоумышленник стал приставать. Женщина попросила подождать, чтобы успокоить ребенка.

Все время пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их. На мое сопротивление говорил -“Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь - отметила она

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“Я поняла, что нужно как-то вывести мужчину из купе. Я предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня из купе и завел в свое купе. Дверь за мной заблокировал на верхний замок“, - рассказала она.

Оказавшись в купе нападавшего пассажирка обнаружила дыню с торчащим ножом. Женщина предположила, что нападавший может ее зарезать. Поэтому Анастасия приняла решение не провоцировать злоумышленника.

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“В то время мой сын начал плакать и звать меня. “Вот он шанс на спасение“, - подумала я, и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет и будет хуже. Выйдя из купе, я забежала к сыну, и мы босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не среагировал“, - рассказала девушка.

Анастасия с ребенком прибежали к проводнице вагона, которая не смотря на крики, спала. Женщине удалось спастись в другом вагоне. В тот момент до Киева оставалось несколько часов езды.

Ранее сообщалось о том, что суд арестовал подозреваемого в нападении на женщину в поезде.