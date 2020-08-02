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Появились подробности избиения телеведущей в поезде

Комментариев: 46
Злоумышленник выдрал сережки и украл паспорт 28-летней Анастасии.
Украинской телеведущей сломали челюсть в поезде и попытались изнасиловать
Украинской телеведущей сломали челюсть в поезде и попытались изнасиловать
Анастасия Луговая / Facebook

В субботу, 1 августа, трижды судимый Виталий Рудзько напал на телеведущую Анастасию Луговую. Нападение произошло в купе поезда №84 Киев-Мариуполь. Инцидент произошел на глазах 6-летнего сына женщины.

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Анастасия рассказала, что к ней в купе проник мужчина в трусах, который совершил нападение и попытку изнасилования. В результате телеведущая получила сотрясение мозга, перелом челюсти и множественные гематомы. 

Злоумышленника задержала полиция. Он арестован на два месяца без права залога. Известно, что нападавший трижды судим за угон авто, кражу и хулиганство.

Три часа в поезде подозреваемого охраняли проводники и начальник состава. На пероне женщину ждал муж. Малолетний сын в понедельник отправится к психологу - говорится в сообщении

Подозреваемый в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой отправлен на два месяца за решетку без права выхода под залог
Подозреваемый в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой отправлен на два месяца за решетку без права выхода под залог
Антон Геращенко / Фейсбук

Анастасия об истории нападения рассказала в Facebook. По ее словам, в купе она находилась с сыном.

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“Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе в одних трусах, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло. Я кричала, проснулся сын. Он начал кричать и просить “Не бить маму“, на что неизвестный развернулся и хотел ударить ребенка. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, чтобы он не бил сына“ - написала женщина.

После по словам Анастасии, злоумышленник стал приставать. Женщина попросила подождать, чтобы успокоить ребенка. 

Все время пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их. На мое сопротивление говорил -“Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь - отметила она

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“Я поняла, что нужно как-то вывести мужчину из купе. Я предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня из купе и завел в свое купе. Дверь за мной заблокировал на верхний замок“, - рассказала она.

Оказавшись в купе нападавшего пассажирка обнаружила дыню с торчащим ножом. Женщина предположила, что нападавший может ее зарезать. Поэтому Анастасия приняла решение не провоцировать злоумышленника.

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“В то время мой сын начал плакать и звать меня. “Вот он шанс на спасение“, - подумала я, и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет и будет хуже. Выйдя из купе, я забежала к сыну, и мы босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не среагировал“, - рассказала девушка.

Анастасия с ребенком прибежали к проводнице вагона, которая не смотря на крики, спала. Женщине удалось спастись в другом вагоне. В тот момент до Киева оставалось несколько часов езды. 

Ранее сообщалось о том, что суд арестовал подозреваемого в нападении на женщину в поезде.

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Теги: Украина, Поезд, избиение, изнасилование
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Комментариев (48)
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trezub@    02.08.2020, 18:27
Оценка:  0
trezub@
Натуральный похотливый зверь По делам его поганым после решения суда в хате долго жить не будет.
Виктор    02.08.2020, 17:37
Оценка:  +1
Виктор
Раньше была транспортная милиция, сейчас у нее другие задачи за счет бюджета - охрана сученят из Конче-Заспы. Пассажиры... это так, пипл которого обворовывает государство, чтобы содержать полицию для себя.
Глод    02.08.2020, 18:16
Оценка:  -1
Глод
Транспортную милицию давно расформировали. И слава тем, кто это сделал. Они мало чем отличались от гопников.
trezub@    02.08.2020, 18:28
Оценка:  0
trezub@
Было такое...
СтальнаяКрыса    02.08.2020, 17:15
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Странно она себя вела, когда преступник завёл её в своё купе и она увидела нож, могла бы сказать ему: Сходи умойся и подмойся,потом будем трахатся. Скорее всего он бы согласился, ну а когда он зашёл бы могла нанести удар ножом который был в дыне.
СтальнаяКрыса    02.08.2020, 17:20
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Лет 15 назад читал о похожем, тогда девушка убила преступника который хотел её изнасиловать. Пришлось долго доказывать что не виновата, но всё равно получила условно за превышение мер необходимой обороны. Сейчас такое доказать намного легче, тем более нападавший преступник.
СтальнаяКрыса    02.08.2020, 17:39
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Почему мой коментарий не нравится? Убивать таких преступников нельзя? Я считаю за ликвидацию таких преступников, надо награждать тех кто их ликвидирует.
Глод    02.08.2020, 18:19
Оценка:  0
Глод
Её бы обвинили в превышении мер самообороны.
МаксимУм    02.08.2020, 15:25
Оценка:  +2
МаксимУм
Кто то знает что она телеведёт?
Глод    02.08.2020, 15:41
Оценка:  +2
Глод
"Полезная программа". Интер.
Я-жесть    02.08.2020, 17:09
Оценка:  -1
Я-жесть
наверное телевизионный курс минета
темп    02.08.2020, 15:13
Оценка:  +1
темп
А почему ты не заблокировала дверь изнутри перед сном?
Рики    02.08.2020, 15:25
Оценка:  -1
Рики
Чтобы ты спросил .
Глод    02.08.2020, 15:25
Оценка:  -3
Глод
А если бы ехала в плацкарте, то он мог бы на неё вообще не напасть, потому что много свидетелей.
LenaMal    02.08.2020, 16:54
Оценка:  +2
LenaMal
Т.е. сама виновата, что в купе ехала?
Глод    02.08.2020, 17:23
Оценка:  +2
Глод
Она пренебрегла элементарными требованиями безопасности при поездке в поезде дальнего следования. Но, нападавший должен понести ответственность по закону.
СтальнаяКрыса    02.08.2020, 17:42
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Глод, если захотят следователи, то он и до суда не доживёт.
ЗЕленомойский    02.08.2020, 15:06
Оценка:  +7
ЗЕленомойский
Отрезать ему писюльку и пускай будет девушкой на зоне.
СтальнаяКрыса    02.08.2020, 17:45
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Лучше в СИЗО отправить в переполненную камеру, и попросить главных в камере, довести его до смерти.
Рики    02.08.2020, 14:57
Оценка:  +9
Рики
Сколько этому подонку лет в тюрьме не дай, он все равно не исправится !! Только 40 лет, как минимум, пока не станет импотентом. Но и это не панацея, потомуц что после 40 лет в тюрьме прозизойдут еще худшие изменения в психике. Поэтому только пожизненное таким невменяемым нужно давать.
speakerbot    02.08.2020, 17:04
Оценка:  -4
speakerbot
решение уже давно придумали в мексике. пожизненое и в тюремный городок где тюрьма с наружи ограняется полицией а внутри всем заправляют заключеные с контролем полиции.. там все все раставят в камерах 26 коек и 100 заключеных и все заеб..ь
Рики    02.08.2020, 14:53
Оценка:  -7
Рики
Мужчины Украины , такие случаи происходят, потому что вы все , практически поголовно, превратились в жалких трусов и писюноносцев. И больше ничего !
Jonas7    02.08.2020, 15:48
Оценка:  +7
Jonas7
Хорошо хоть ты одна в белом, с губами в 3 кг и застывшим восковым лицом.
Неадекваты упиваются своей силой. Мужчины женщин, женщины убивают детей (привет няне) и стариков, дети мучают животных.
Пытаются найти слабее себя и применить силу, пол не имеет никакого отношения.
Чел либо адекватный либо нет
Рики    02.08.2020, 16:35
Оценка:  -8
Рики
Судя по предполагаемой вами моей внешности, ты неадекватный.
Рики    02.08.2020, 16:39
Оценка:  -7
Рики
Так, я и объяснила, почему "неадекваты упиваются своей силой", еще раз, для тех, кто в танке : потому что украинские мужчины превратились в жалких трусов и писюноносцев ! Сила - это аспект мужского начала и сущности, а не женской ! Так что, говорить о женщинах в этом контексте -абсурд !
Рики    02.08.2020, 16:41
Оценка:  -6
Рики
А ты говоришь, потому что разницы не осознаешь и не понимаешь.
Рики    02.08.2020, 16:42
Оценка:  -5
Рики
Все плюсанувшие узнали себя в моем комментарии.
Рики    02.08.2020, 16:42
Оценка:  -5
Рики
Все плюсанувшие узнали себя в моем комментарии.
Рики    02.08.2020, 14:52
Оценка:  -2
Рики
Тварь паршивая.
ЗЕленомойский    02.08.2020, 14:50
Оценка:  +5
ЗЕленомойский
Теперь , те кто не помогли ей пускай хорошо подумают, чт о если бы на е ёеё месте была бы Ваша мама, сестра, дочь ит.д.?
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