На Сумщине известный фотограф развращал 9-летнюю девочку
Полиция Сумской области задержала мужчину по подозрению в развращении и изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
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Как выяснили правоохранители, 31-летний житель Полтавской области “вышел“ на свою будущую жертву через Интернет. Сначала злоумышленник некоторое время общался с 9-летней девочкой в соцсети, собирая информацию как о ней самой, так и об ее окружении, а затем предложил личную встречу.
Затем, прибыв в Сумы, мужчина снял почасовое жилье, а потом поехал за ребенком, проживающим в селе недалеко от областного центра. Забрав девочку и совершив на съемной квартире развратные действия, он угостил ее в местном кафе вкусностями и отвез домой. Более того, подозреваемый продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей.
Вчера следователи при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в Сумской отдела полиции, - сообщили правоохранители.
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Как рассказали в Сумской прокуратуре, задержанному 31 год и он является известным фотографом.
Сегодня задержанному согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.
За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве педофила случайно поймали “за делом“. Злоумышленника, который занимался оральным сексом с подростком, задержали и передали полицейским.