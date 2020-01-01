На Сумщине известный фотограф развращал 9-летнюю девочку

Злоумышленник не ограничился одним "свиданием" и уговаривал ребенка прийти второй раз с подружкой.

Злоумышленника задержали, когда он звал жертву на второе "свидание" кадр из видео

Полиция Сумской области задержала мужчину по подозрению в развращении и изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Читай также: В киевском парке задержали педофила: Приставал к мальчику в туалете

Как выяснили правоохранители, 31-летний житель Полтавской области “вышел“ на свою будущую жертву через Интернет. Сначала злоумышленник некоторое время общался с 9-летней девочкой в ​​соцсети, собирая информацию как о ней самой, так и об ее окружении, а затем предложил личную встречу.

Затем, прибыв в Сумы, мужчина снял почасовое жилье, а потом поехал за ребенком, проживающим в селе недалеко от областного центра. Забрав девочку и совершив на съемной квартире развратные действия, он угостил ее в местном кафе вкусностями и отвез домой. Более того, подозреваемый продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей.

Вчера следователи при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в Сумской отдела полиции, - сообщили правоохранители.

Читай также: В Одессе инспектор ювенальной полиции изнасиловал школьницу – ГБР

Как рассказали в Сумской прокуратуре, задержанному 31 год и он является известным фотографом.

Сегодня задержанному согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве педофила случайно поймали “за делом“. Злоумышленника, который занимался оральным сексом с подростком, задержали и передали полицейским.