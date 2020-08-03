Среди украинских националистов переполох. Выясняют, кто устроил странную презентацию новой военно-патриотической организации.

Под Киевом прошло шествие с оружием и в масках: Националисты открещиваются

Под Киевом прошло шествие с оружием и в масках: Националисты открещиваются

В Украине националисты презентовали новую военно-патриотическую организацию. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews.

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Там же было опубликовано фото и видео презентации: множество людей в масках и с оружием шествуют при свете факелов, произносят боевую молитву, делают залп из ружей в воздух.

Графические материалы сопровождались пояснением, что создан некий “офицерский орден Вооруженных сил Украины“ под названием Centuria, который должен подготовить армию к “освободительной войне“.

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Однако, как выяснилось, состоявшийся перфоманс не имеет отношения к реально существующей в Украине организации Centuria. Об этом написал сайт “КП“ в Украине“, корреспондентам которого удалось связаться с одним из лидеров этой организации. Член Centuria по имени Юрий отрицает причастность его организации к театрализованному факельному шествию с боевыми молитвами.

Мы сейчас сами пытаемся разобраться, кто использовал наше имя и идею организации. Никаких презентаций мы не проводили, нашей организации почти три года, и мы никогда не используем такие пафосные спецэффекты. Один только раз приняли участие в акции, посвященной памяти Романа Шухевича – прошли вместе со всеми по Львову маршем, - заявил представитель Centuria.

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По его словам, цель организации состоит в том, чтобы вселить в молодежь, которая идет служить в армию, дух элитарности и максимальную боеспособность. Умение строго подчиняться приказам командиров и горячее желание защищать Украину.

В пресс-центре Генерального штаба также заявили, что подобная организация не может иметь никакого отношения к Вооруженным силам.

Как пишет “КП“ в Украине“, видео факельного шествия в масках и со стрельбой – не фейк.

Источники в соцсетях сообщают, что событие произошло в ночь с 31 июля на 1 августа в селе Бузовая под Киевом – якобы на базе оздоровительного комплекса. Среди участников действа были замечены активисты “Национального корпуса“, под масками скрывались лица многих подростков, - пишет издание.

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Речь действительно идет о создании некой новой организации с таким же названием Centuria, но с другой символикой, в которой использованы щит, меч и лавровый венок. Девиз почерпнут у древних спартанцев: Aut cum scuto, aut in scuto - “Со щитом или на щите“.

Новая Centuria пока не конкретизирует свои цели и задачи. Возможно, что в ближайшее время состоится публичная демонстрация новой силы.

Напомним, в день памяти героев Крут в Киеве состоялось факельное шествие. Участники проследовали маршем от станции метро Арсенальная до Аскольдовой могилы.