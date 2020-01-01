Коронавирус 4 августа: Сколько украинцев заразилось

Обновленная статистика Минздрава.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1061 нового пациента с COVID-19. В то же время 737 человек выздоровело за вчерашний день.

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Об этом сообщает Лабораторный центр МОЗ.

В целом с начала эпидемии болезнь подтвердили у 74 219 украинцев. При этом за весь период пандемии излечилось 40 613 человек, 1764 умерло.

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По состоянию на утро 4 августа, в Центр общественного здоровья поступило 1408 сообщений о подозрении на вирус. С начала года таких обращений было 127 719.

Коронавирус в регионах, количество случаев:

Винницкая область — 2848;

Волынская область — 4008;

Днепропетровская область — 1459;

Донецкая область — 903;

Житомирская область — 1967;

Закарпатская область — 5384;

Запорожская область — 851;

Ивано-Франковская область — 5041;

Кировоградская область — 711;

г. Киев — 8662;

Киевская область — 3877;

Львовская область — 10067;

Луганская область — 13;

Николаевская область — 648;

Одесская область — 354;

Полтавская область — 46;

Ровенская область — 6355;

Сумская область — 560;

Тернопольская область — 3121;

Харьковская область — 4093;

Херсонская область — 230;

Хмельницкая область — 1200;

Черновицкая область — 6229;

Черкасская область — 955;

Черниговская область — 90.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донбасса, Луганщины и Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее мы писали, что в Англии кашляющих футболистов будут удалять с поля.

