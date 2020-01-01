Коронавирус 4 августа: Сколько украинцев заразилось
В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1061 нового пациента с COVID-19. В то же время 737 человек выздоровело за вчерашний день.
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Об этом сообщает Лабораторный центр МОЗ.
В целом с начала эпидемии болезнь подтвердили у 74 219 украинцев. При этом за весь период пандемии излечилось 40 613 человек, 1764 умерло.
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По состоянию на утро 4 августа, в Центр общественного здоровья поступило 1408 сообщений о подозрении на вирус. С начала года таких обращений было 127 719.
Коронавирус в регионах, количество случаев:
- Винницкая область — 2848;
- Волынская область — 4008;
- Днепропетровская область — 1459;
- Донецкая область — 903;
- Житомирская область — 1967;
- Закарпатская область — 5384;
- Запорожская область — 851;
- Ивано-Франковская область — 5041;
- Кировоградская область — 711;
- г. Киев — 8662;
- Киевская область — 3877;
- Львовская область — 10067;
- Луганская область — 13;
- Николаевская область — 648;
- Одесская область — 354;
- Полтавская область — 46;
- Ровенская область — 6355;
- Сумская область — 560;
- Тернопольская область — 3121;
- Харьковская область — 4093;
- Херсонская область — 230;
- Хмельницкая область — 1200;
- Черновицкая область — 6229;
- Черкасская область — 955;
- Черниговская область — 90.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донбасса, Луганщины и Севастополя отсутствуют.
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