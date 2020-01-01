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Коронавирус 4 августа: Сколько украинцев заразилось

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Обновленная статистика Минздрава.
Обнародована свежая сводка МОЗ
Обнародована свежая сводка МОЗ
depositphotos.com

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1061 нового пациента с COVID-19. В то же время 737 человек выздоровело за вчерашний день.

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Об этом сообщает Лабораторный центр МОЗ.

В целом с начала эпидемии болезнь подтвердили у      74 219 украинцев. При этом за весь период пандемии излечилось 40 613 человек, 1764 умерло.

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По состоянию на утро 4 августа, в Центр общественного здоровья поступило 1408 сообщений о подозрении на вирус. С начала года таких обращений было 127 719.

Коронавирус в регионах, количество случаев:

  • Винницкая область — 2848;
  • Волынская область — 4008;
  • Днепропетровская область — 1459;
  • Донецкая область — 903;
  • Житомирская область — 1967;
  • Закарпатская область — 5384;
  • Запорожская область — 851;
  • Ивано-Франковская область — 5041;
  • Кировоградская область — 711;
  • г. Киев — 8662;
  • Киевская область — 3877;
  • Львовская область — 10067;
  • Луганская область — 13;
  • Николаевская область — 648;
  • Одесская область — 354;
  • Полтавская область — 46;
  • Ровенская область — 6355;
  • Сумская область — 560;
  • Тернопольская область — 3121;
  • Харьковская область — 4093;
  • Херсонская область — 230;
  • Хмельницкая область — 1200;
  • Черновицкая область — 6229;
  • Черкасская область — 955;
  • Черниговская область — 90.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донбасса, Луганщины и Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее мы писали, что в Англии кашляющих футболистов будут удалять с поля.

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Теги: МОЗ, коронавирус, Минздрав, статистика, заболеваемость
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