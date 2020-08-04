РФ доставила на Донбасс 30 фур с оружием и новых солдат, - Минобороны

Кроме того, к линии разграничения перекинули бронетехнику.

Вооружение привезли через неподконтрольные участки на границе. Фото иллюстративное mil.in.ua

Оккупанты недавно в очередной раз укрепили позиции в зоне ООС. Так, по данным разведки, на Донбасс доставили из РФ около 30 фур со стрелецким оружием, боеприпасами, военной утварью и порядка тысячей тонн топлива.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также отмечается, что в части 1-Донецк и 2-Луганск вражеских формирований прибыло не менее 10 единиц боевой бронетехники.

Все это завезли через неподконтрольные Украине участки границы.

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Кроме того, в Минобороны добавили, что личный состав подразделений вооруженных сил РФ пополнился новыми наемниками. Они прибыли для комплектации российских оккупационных войск.

Как известно, ранее в ведомстве подчеркнули, что им известно точное количество военной техники и вооружения на Донбассе.

Напомним, ранее мы писали, что ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе.

