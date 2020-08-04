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РФ доставила на Донбасс 30 фур с оружием и новых солдат, - Минобороны

Комментариев: 4
Кроме того, к линии разграничения перекинули бронетехнику.
Вооружение привезли через неподконтрольные участки на границе. Фото иллюстративное
Вооружение привезли через неподконтрольные участки на границе. Фото иллюстративное
mil.in.ua

Оккупанты недавно в очередной раз укрепили позиции в зоне ООС. Так, по данным разведки, на Донбасс доставили из РФ около 30 фур со стрелецким оружием, боеприпасами, военной утварью и порядка тысячей тонн топлива.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также отмечается, что в части 1-Донецк и 2-Луганск вражеских формирований прибыло не менее 10 единиц боевой бронетехники.

Все это завезли через неподконтрольные Украине участки границы.

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Кроме того, в Минобороны добавили, что личный состав подразделений вооруженных сил РФ пополнился новыми наемниками. Они прибыли для комплектации российских оккупационных войск.

Как известно, ранее в ведомстве подчеркнули, что им известно точное количество военной техники и вооружения на Донбассе.

Напомним, ранее мы писали, что ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе.

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Теги: Донбасс, Россия, оккупанты, ООС, РФ, сепаратисты, бронетехника, вооружение
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Комментариев (4)
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Lyonya-Space    04.08.2020, 15:18
Оценка:  +2
Lyonya-Space
В очередной раз убеждаюсь: вот они какие, "гуманитарки" педерашинские...
thebestdraw    04.08.2020, 15:26
Оценка:  +1
thebestdraw
по вашей логике только оружие и боевиков привозят ))) А еду где они берут то...
Lyonya-Space    04.08.2020, 15:18
Оценка:  +2
Lyonya-Space
В очередной раз убеждаюсь: вот они какие, "гуманитарки" педерашинские...
Lyonya-Space    04.08.2020, 15:16
Оценка:  +1
Lyonya-Space
"... порядка тысячЕЙ тонн топлива" - мля, где вы учились? Или буквари свои скурили?
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