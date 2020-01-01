Убийство Гандзюк: апелляционный суд оставил Мангера под арестом

Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов главы Херсонского облсовета.

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, останется под стражей до 11 сентября, сообщает УНН. Такое решение принял Киевский апелляционный суд.

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14 июля следственный судья Печерского районного суда постановил продлить арест Мангера до 11 сентября 2020 года. Адвокаты подозреваемого подали апелляционную жалобу на это решение. Её оставили без удовлетворения.

Это уже вторая апелляционная жалоба адвокатов Мангера. Оба раза адвокаты отмечали, что дело против их подзащитного сфабриковано.

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Сам Мангер утверждает, что к убийству Гандзюк причастен генерал СБУ Даниил Доценко.

Екатерина Гандзюк умерла полтора года назад из-за того, что ее облили серной кислотой. Следствие уверено, что приказ напасть на активистку отдал Мангер, ведь она разоблачала его коррупционные схемы.