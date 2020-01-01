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Новый антирекорд COVID-19 в Украине: 1271 случай за сутки

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В Украине уже более 75 тысяч зараженных.
За сутки коронавирус побороли 914 человек
За сутки коронавирус побороли 914 человек
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За минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 1 271 человек, сообщает Совет нацбезопасности и обороны. Это рекордное количество заболевших украинцев с момента начала пандемии.

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Предыдущий антирекорд Украина установила 30 июля. Тогда COVID-19 обнаружили у 1 197 украинцев. На этот раз заболевших на 74 человека больше.

За минувшие сутки смертельный вирус смогли побороть 914 человек. 24 человека умерли.

На данный момент 75 490 украинцев заразились COVID-19. Более 40 тысяч человек выздоровели, а 1 788 человек умерли. Больше всего зараженных во Львовской области и в Киеве.

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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время своего брифинга заявил, что в нашей стране в октябре 2020 года начнется вторая волна пандемии COVID-19. Он сделал акцент на то, что некоторые европейские страны уже стоят на пороге второй волны пандемии.

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Теги: Украина, коронавирус, COVID-19
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