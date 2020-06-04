На Ровенщине из-за коронавируса уволились более 300 медиков

Сильнее всего пострадала Костопольская ЦРБ, где уволились 11 медиков и 25 заболели коронавирусом.

В период распространения коронавируса в Украине из медицинских учреждений Ровенской области уволились 324 медика. Об этом информирует пресс-служба Ровенской областной госадминистрации.

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“Работа в больнице во время пандемии является очень сложной, требует моральных и физических сил, а не только профессиональных знаний и навыков. По состоянию на 3 июня в медучреждениях области уволились 324 медика, из них: 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 – младшего медицинского персонала“, - рассказали в ОГА.

Самые значительные “потери“ понесла Костопольская центральная райбольница, где уволились 11 медицинских работников, а еще 25 заразились коронавирусом.

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В то же время областные чиновники уверяют, что дефицита медицинских кадров в регионе нет. В областном управлении здравоохранения есть специальная резервная база, чтобы в случае необходимости решать кадровые вопросы.

Напомним, в Ровенском военкомате обнаружена вспышка коронавируса. Несмотря на это, учреждение продолжает работу.

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