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На Ровенщине из-за коронавируса уволились более 300 медиков

Комментариев: 2
Сильнее всего пострадала Костопольская ЦРБ, где уволились 11 медиков и 25 заболели коронавирусом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба Слуги народа

В период распространения коронавируса в Украине из медицинских учреждений Ровенской области уволились 324 медика. Об этом информирует пресс-служба Ровенской областной госадминистрации.

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“Работа в больнице во время пандемии является очень сложной, требует моральных и физических сил, а не только профессиональных знаний и навыков. По состоянию на 3 июня в медучреждениях области уволились 324 медика, из них: 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 – младшего медицинского персонала“, - рассказали в ОГА.

Самые значительные “потери“ понесла Костопольская центральная райбольница, где уволились 11 медицинских работников, а еще 25 заразились коронавирусом.

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В то же время областные чиновники уверяют, что дефицита медицинских кадров в регионе нет. В областном управлении здравоохранения есть специальная резервная база, чтобы в случае необходимости решать кадровые вопросы.

Напомним, в Ровенском военкомате обнаружена вспышка коронавируса. Несмотря на это, учреждение продолжает работу.

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Теги: коронавирус, Ровенская область, врачи, медики
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Комментариев (2)
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Глод    04.06.2020, 20:09
Оценка:  -1
Глод
Медреформа в действии.
ШоколадныйБоx    04.06.2020, 19:54
Оценка:  -22
ШоколадныйБоx
И кто теперь будет на самой передовой войны с коронавирусом?Даже обещанные 300% не подействовали?Ну тогда это очередная зрада!)))))
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