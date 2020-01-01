Показано видео с места разрушительной аварии в центре Одессы

Пострадало четверо, никто не погиб.

Авария произошла на углу ул. Большой Арнаутской и Ришельевской в Одессе. Там столкнулись авто BMW и Opel.

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Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

От сильного удара машины покорежило, обломки разлетелись по дороге и тротуарам.

На место приехали медики. Они забрали в больницу четверых. Так, в ДТП пострадало два пассажира и водитель Opel, а также пассажир BMW.

По предварительным данным, обошлось без погибших.

Очевидцы сняли видео с места аварии.

Напомним, ранее мы писали, что харьковская трасса оказалась рекордсменом по смертельным ДТП.