Показано видео с места разрушительной аварии в центре Одессы
Пострадало четверо, никто не погиб.
Авария произошла на углу ул. Большой Арнаутской и Ришельевской в Одессе. Там столкнулись авто BMW и Opel.
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Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.
От сильного удара машины покорежило, обломки разлетелись по дороге и тротуарам.
На место приехали медики. Они забрали в больницу четверых. Так, в ДТП пострадало два пассажира и водитель Opel, а также пассажир BMW.
По предварительным данным, обошлось без погибших.
Очевидцы сняли видео с места аварии.
Напомним, ранее мы писали, что харьковская трасса оказалась рекордсменом по смертельным ДТП.