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На Черниговщине из Десны выловили автомобиль

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Доставать машину из воды пришлось спасателям со спецоборудованием.
На Черниговщине из Десны выловили автомобиль
© ГСЧС
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На Черниговщине из Десны выловили автомобиль
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В Черниговской области спасатели вытащили из реки Десна автомобиль. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“5 августа в ГСЧС Украины в Черниговской области от работников Национальной полиции поступило сообщение о том, что на дне реки Десна около села Шестовица Черниговского района обнаружен автомобиль“, - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли специалисты отделения группы спасательных работ ГСЧС в области в составе 8 человек личного состава и 2 единиц специальной техники. Спасатели нашли автомобиль в реке, закрепили на нем трос, после чего с помощью лебедки и автокрана автомобиль подняли машину марки “Субару Легаси“ из воды.

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При каких обстоятельствах автомобиль оказался в реке, не сообщается. Также в ГСЧС умолчали о том, находились ли в машине тела людей, или она была пуста.

Напомним, на Закарпатье рыбака утопила слишком крупная рыба, клюнувшая на крючок. О необычном происшествии рассказали закарпатские спасатели.

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Теги: ГСЧС, Десна, река, утонул, Черниговская область
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