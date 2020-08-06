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С поезда Харьков-Ужгород сняли трех буйных пассажиров – Геращенко

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Трое дебоширов распивали спиртное и сильно шумели, из-за чего начальник поезда и другие пассажиры вызвали полицию.
Геращенко лично поблагодарил начальника поезда
Геращенко лично поблагодарил начальника поезда
кадр из видео

Полицейские сняли с поезда и составили административные протоколы на нарушителей общественного порядка в поезде Харьков-Ужгород. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

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“Вчера, 5 августа, в поезде Харьков-Ужгород группа пассажиров начала распивать спиртные напитки, нецензурно выражаться, кричать и нарушать общественный порядок. На требования начальника поезда прекратить нарушения не реагировали и начали ему угрожать. Поэтому вызвали полицию, и одного из наиболее агрессивных нарушителей сняли с поезда в Полтаве“, - сообщили в полиции.

Однако товарищи снятого с поезда гражданина продолжили нарушать общественный порядок. Поэтому уже одна из пассажирок вызвала полицию – и еще двух нарушителей сняли с поезда в Лубнах.

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На трех нарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Поезд – не место для распития спиртных напитков, шума, создания неудобств и проблем для других пассажиров. Нарушители будут нести ответственность за свои действия. Нужно уважать других людей, соблюдать правила проезда. А полиция и Укрзализныця сделают всё ради безопасности пассажиров в поездах, - отметил Антон Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину. Это происшествие вызвало большой общественный резонанс.

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Теги: поезд, Полтавская область, Харьков, Ужгород
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Комментариев (1)
Потому_что    06.08.2020, 15:32
Оценка:  0
Потому_что
Заепала эта пьяная быдлота, выбросить с поезда нужно было.
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