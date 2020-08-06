Суд отменил арест картин из коллекции Порошенко

Скандальный арест коллекции состоялся в мае по инициативе ГБР.

Киевский апелляционный суд отменил арест картин из коллекции пятого президента Петра Порошенко. Соответствующее решение опубликовано в реестре судебных решений.

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Изначально арест был наложен в рамках дела о якобы контрабанде картин, чтобы обеспечить их сохранность. Защита Порошенко обжаловала арест, утверждая, что в деле нет обоснованного подозрения в совершении преступления, а также нет данных о намерении Порошенко продать или подарить эти картины.

Суд удовлетворил жалобу адвокатов, решив, что прокурорами не была доказана законность ареста имущества. Суд установил, что следствие не получило разрешение судьи на обыск. Следственные действия, в результате которых арестовали картины, были легализованы Печерским судом как “осмотр по правилам обыска“. Это не может быть основанием для вывода о законности ареста имущества, решили судьи апелляционного суда.

Напомним, 26 мая Порошенко открыл выставку картин из своей коллекции в Музее Ивана Гончара. В тот же день сотрудники ГБР пришли в музей и потребовали пустить их внутрь, чтобы осмотреть коллекцию. Получив отказ, сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и проникли в помещение. Позднее стало известно, что ГБР добилось ареста картин из коллекции.