В Николаеве копам пришлось принимать роды прямо на дороге

Муж не успел довести жену до роддома. В роли акушеров пришлось выступить экипажу патрульной полиции.

В Николаеве патрульным полицейским пришлось принимать роды прямо в машине, поскольку роженица не успела доехать до больницы. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции региона.

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Как рассказали правоохранители, около 8 утра в четверг, 6 августа, к экипажу патрульной полиции в составе старшего лейтенанта Дмитрия Рака и капитана Андрея Гладченко подъехал автомобиль. Водитель сообщил, что в салоне находится его жена, которая вот-вот родит. Времени ехать в роддом нет.

Патрульные мгновенно начинают действовать. Пока один из офицеров вызывает скорую на место происшествия, другой получает аптечку и хватает всё, что может понадобиться: стерильные перчатки, бинты, антисептик... За считанные минуты младенец уже находился у отца в руках, - сообщили в полиции.

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Через несколько минут на место прибыли медики, которые оказали женщине квалифицированно помощь и сопроводили автомобиль в роддом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице женщина рожала под стенами роддома, закрытого из-за COVID. Женщину не предупредили, что роддом закрыт на дезинфекцию.