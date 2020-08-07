Лот номер 2: Минюст продает тюрьму в 3 км от моря

После продажи тюрьмы в Коцюбинском министр юстиции планирует выставить на торги тюрьму в Одессе.

Денис Малюська показал новый лот от Минюста кадр из видео

Одним из следующих лотов “большой распродажи тюрем“, которую устроило Министерство юстиции, станет колония №51 в Одессе. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

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“При запуске “Большой распродажи тюрем“ спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском? Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов“, - заявил министр.

Одним из этих объектов, по словам министра, является колония №51, расположенная в городе Одесса на Люстдорфской дороге, 9. Площадь земельного участка составляет 5,983 га, площадь зданий – 14 482 м2. Расстояние от объекта до центра Одессы – 4 км, расстояние до моря – 3,5 км.

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По словам министра, колония пострадала в мае 2019-го во время бунта осужденных, ее подожгли. Из-за пожара большинство зданий стали непригодными для использования.

Напомним, ранее Минюст анонсировал распродажу тюрем. Первым с молотка ушел исправительный центр в Коцюбинском под Киевом.