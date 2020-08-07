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Лот номер 2: Минюст продает тюрьму в 3 км от моря

Комментариев: 3
После продажи тюрьмы в Коцюбинском министр юстиции планирует выставить на торги тюрьму в Одессе.
Денис Малюська показал новый лот от Минюста
Денис Малюська показал новый лот от Минюста
кадр из видео

Одним из следующих лотов “большой распродажи тюрем“, которую устроило Министерство юстиции, станет колония №51 в Одессе. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

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“При запуске “Большой распродажи тюрем“ спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском? Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов“, - заявил министр.

Одним из этих объектов, по словам министра, является колония №51, расположенная в городе Одесса на Люстдорфской дороге, 9. Площадь земельного участка составляет 5,983 га, площадь зданий – 14 482 м2. Расстояние от объекта до центра Одессы – 4 км, расстояние до моря – 3,5 км.

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По словам министра, колония пострадала в мае 2019-го во время бунта осужденных, ее подожгли. Из-за пожара большинство зданий стали непригодными для использования.

Напомним, ранее Минюст анонсировал распродажу тюрем. Первым с молотка ушел исправительный центр в Коцюбинском под Киевом.

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Теги: Малюська, Минюст, тюрьма, Одесса
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    07.08.2020, 16:38
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Можно легко угадать с одно раза, кто "купит" этот объект
ВосставшийИзБана    07.08.2020, 16:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А давайте этого пацанчика продадим на органы.
ziza1111    07.08.2020, 16:27
Оценка:  -23
ziza1111
Кто не может купить дом у моря теперь сможет купить тюрьму у моря. Супер.
ura_docent    07.08.2020, 16:20
Оценка:  +2
ura_docent
Тюрму з землею продають чи тількі стіни? Хоть би для себе щось оставили.
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