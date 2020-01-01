В Ивано-Франковске задержали псевдоминера

24-летний молодой человек анонимно сообщил о том, что, якобы, заминирован ночной клуб.

В Ивано-Франковске полиция задержала 24-летнего местного жителя, который сообщил о ложном минировании ночного клуба. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, 8 августа в 02:45 на линию "102" поступило анонимное сообщение о минировании одного из ночных клубов Ивано-Франковска. Из клуба, который работал после 23:00, нарушая этим карантинные правила, эвакуировали 70 человек.

Взрывотехники внимательно обследовали помещение, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

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По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители быстро установили личность псевдоминера. Им оказался 24-летний местный житель. Теперь ему угрожает до 6 лет лишения свободы. Что же касается владельцев ночного клуба, то в отношении них составлен административный протокол о нарушении правил карантина.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве полиция получила анонимное сообщение о минировании станции метро “Майдан Независимости“. К счастью, сообщение оказалось ложным.