Девять украинских регионов не готовы ослабить карантин

Во многих регионах превышена динамика роста случаев коронавируса.

Министерство здравоохранения назвало девять украинских регионов, в которых пока преждевременно ослаблять карантин. Среди них – Киев. Об этом информирует МОЗ.

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В Киеве и Киевской области превышена динамика роста случаев коронавируса. Причем, превышена довольно существенно. В Киеве, например, на 22,7%.

В Одесской области динамика роста случаев коронавируса превышена на 53%. Кроме того, там также превышен процент выявления новых случаев заражения этим вирусом.

Не готова ослабить карантин Харьковская область, которую вчера сначала включили, а потом исключили из “красной“ карантинной зоны.

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Кроме того, прежние правила карантина в ближайшее время будут действовать в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областях.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине вторая волна коронавируса может начаться осенью нынешнего года. В некоторых европейских странах уже есть первые симптомы начала второй волны пандемии.