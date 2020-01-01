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Админграница с Крымом закрыта: кого пропустят

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У президента решили "сбалансировать" решение о закрытии КПВВ "с учетом прав и интересов граждан Украины".
Украина закрыла админграницу с Крымом
Украина закрыла админграницу с Крымом
Госпогранслужба

Закрытую административную границу с Крымом можно пересечь в отдельных случаях, сообщило представительство президента Украины в АР Крым в Facebook 9 августа.

"Понимая все риски в связи с решением правительства относительно ограничения пересечения админграницы с Крымом... приложим все усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, которые живут на оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Основаниями для разрешения на пересечение админграницы с оккупированным полуостровом могут быть:

  • подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для вступления в ВУЗ;
  • в случаях отсутствия регистрации места жительства, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной правительству территории;
  • необходимости соблюдения принципа единства семьи;
  • в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;
  • в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;
  • в других случаях, когда есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе и в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).

Решение о пересечении КПВВ по гуманитарными основаниям будет принимать Госпогран служба по согласованию с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что "представительство будет содействовать гражданам в получении такого решения".

Ранее пересмотреть режим работы КПВВ на админгранице с Крымом призвал президент Владимир Зеленский, когда поручил Кабмину мобилизоваться для предотвращения второй волны коронавируса.

 

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Теги: Крым, граница, аннексия Крыма, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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