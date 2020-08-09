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На Харьковщине мужчина пытался разобрать снаряд и погиб от взрыва

Комментариев: 2
Мужчине оторвало ногу, но спасти его не удалось.
Снаряд взорвался, когда мужчина его пытался разобрать
Снаряд взорвался, когда мужчина его пытался разобрать
hk.npu.gov.ua

 результате взрыва 39-летнего жителя села Семеновка Первомайского района в тяжелом состоянии доставили в харьковскую больницу с травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки. От полученных травм мужчина скончался.

Снаряд взорвался, когда мужчина его пытался разобрать
Снаряд взорвался, когда мужчина его пытался разобрать
hk.npu.gov.ua

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Сообщение о происшествии поступило в Первомайский отдел полиции от медиков 8 августа около 14:25.

По адресу работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Установлено, что во дворе 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь.

С травматической ампутацией ног и левой руки был срочно доставлен в харьковской больницу. Однако медикам не удалось спасти мужчине жизнь.

Снаряд взорвался, когда мужчина его пытался разобрать
Снаряд взорвался, когда мужчина его пытался разобрать
hk.npu.gov.ua

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Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом вооруженные мужчины напали на комбайн в поле.

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Теги: Харьковская область, снаряд, взрыв
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Комментариев (2)
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НочьБобра    09.08.2020, 15:24
Оценка:  0
НочьБобра
Нельзя такие вещи вообще трогать. Столько лет прошло, рвануть может от чего попало.
сергей11    09.08.2020, 14:51
Оценка:  +2
сергей11
Естественный отбор...((
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