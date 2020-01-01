Сепаратисты на Донбассе 4 раза нарушили перемирие

Боевых ранений и потерь на украинской стороне нет.

Потерь на украинской стороне с даты мирного соглашения не было facebook.com/93OMBr/

В минувшие сутки, 9 августа, на востоке Украины были зафиксированы обстрелы со стороны оккупантов. В целом захватчики 4 раза нарушили соглашение о перемирии.

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Об этом сообщает пресс-центр оперативного штаба ООС.

Сепаратисты дважды применили стрелковое оружие близ Новозвановки и Марьинки. Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни солдат ВСУ и мирного населения, поэтому огонь в ответ не открывался.

Также было отмечено еще два нарушения договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ. В частности, возле временно оккупированного населенного пункта Трудовское боевики вели инженерную подготовку, обустраивая позиции в сторону подразделений украинской армии.

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А в Приазовье был замечен пролет БПЛА российского производства типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения. Беспилотник обезвредили защитники средствами радиоэлектронной борьбы, помешав его дальнейшему использованию.

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. С даты оглашения перемирия в зоне ООС боевых ранений и потерь в рядах ВСУ не было.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский объяснил, почему украинскую делегацию в Минске возглавил Кравчук.

