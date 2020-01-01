В Харькове пассажир обстрелял такси, чтобы не платить

Во время стрельбы никто не пострадал.

В центре Харькова возник конфликт с перестрелкой в такси. Автомобилист подвозил клиента до проспекта Науки. Когда добрались до места назначения, пассажир отказался платить.

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Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

Вместо денег клиент достал травматический пистолет и открыл хаотичную стрельбу в сторону 35-летнего такиста. Тот заблокировал дверь и вызвал полицию.

Экипаж патрульных прибыл и застал на месте 31-летнего стрелка. Рядом были найдены пистолет для отстрела резиновых пуль и несколько гильз. Вещдоки изъяты.

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Открыто уголовное дело. Хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.

Санкция статьи о хулиганстве предусматривает до 7 лет тюрьмы hk.npu.gov.ua

Вещдоки изъяты hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сняли на видео, как избивают инвалида на костылях.

