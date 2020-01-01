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Житель Днепропетровщины показывал трюки и выпал с 9-го этажа

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Мужчина умер на месте.
Во время падения мужчина пытался ухватиться за соседние балконы
Во время падения мужчина пытался ухватиться за соседние балконы
dnepr.express

Инцидент произошел в Каменском Днепропетровской области. Там на балконе квартиры, расположенной на 9 этаже, мужчина хотел удивить народ трюками.

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Об этом сообщает “Днепр Оперативный”.

По словам свидетелей, он забрался на перила балкона и стал выделывать какие-то пируэты. В итоге экстремал не удержал равновесие и полетел вниз.

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Падая, мужчина несколько раз попытался ухватиться за балконы, мимо которых пролетал. Но у него ничего не вышло, в итоге он упал на асфальт, сильно ударившись головой, и сразу скончался.

По непроверенным сведениям очевидцев, мужчина мог быть пьян. Подробности выясняет полиция.

Напомним, ранее мы писали, что спасаясь от огня, одесситка сорвалась с балкона.

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Теги: Днепропетровская область, падение, экстрим, трюки, высотка, балкон, полиция
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