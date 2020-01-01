На Прикарпатье юный мачо угнал “Мерседес”, чтобы “подъехать” к девушке

Молодой человек сел за руль нетрезвым.

Инцидент произошел на ул. Сухомлинского в Ивано-Франковске. Там местный житель заметил, что из гаража пропал его Mercedes-Benz, рассказал о пропаже оперативникам.

Читай также: На Тернопольщине юный гонщик повредил чужую машину и скрылся

Об этом сообщает Патрульная полиция Ивано-Франковской области.

Экипажам города разослали ориентировки с номерами пропавшего авто. В итоге машину вскоре заметили инспекторы на ул. Довженко.

За рулем находился 16-летний парень. Прав у подростка не было, к тому же от него разило алкоголем. На место вызвали мать. В ее присутствии юный угонщик прошел тест, который показал наличие в его крови 1,01 промилле спиртного.

Читай также: Под Запорожьем пьяный водитель, убегая от полиции, убил человека

Молодой человек признался, что хотел произвести впечатление на девушку. Вот и решил угнать авто, чтобы покрасоваться на нем перед пассией.

Полицейские составили админпротоколы, угонщику придется выплатить штраф.

Все обстоятельства выясняются. О происшествии уведомили работников ювенальной превенции.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве задержали молодых людей, угнавших “маршрутку“.

