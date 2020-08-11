Несмотря на наличие взаимоисключающих пунктов в законе, президент не стал отправлять его на доработку.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Соответствующая отметка появилась в “карточке“ закона на сайте Верховной Рады.

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Документ с подписью президента вернулся в парламент во вторник, 11 августа. Закон разрешает деятельность игорных заведений в Украине, но предусматривает ограненное количество выдаваемых для этого вида деятельности лицензий.

Игорные зоны казино и залов игровых автоматов можно будет размещать не везде. Так, казино смогут работать только на территориях пятизвездочных гостиниц, игровые автоматы – в гостиницах от трех звезд. При этом игорные заведения будут обязаны проводить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрировать выигрыши в системе онлайн-мониторинга.

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Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Закон также регулирует и “классические“ лотереи.

В то же время народный депутат от “Слуги народа“ и член налогового комитета Рады Марьян Заблоцкий указывает на наличие правовой коллизии в тексте законопроекта.

Мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет, что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая, или Минфин), -заявил нардеп в комментарии “Экономической правде“.

Напомним, 14 июля Рада приняла закон, которым в Украине легализовали игорный бизнес. Казино и залы игровых автоматов будут открываться при гостиницах. Играть смогут лица, которым есть 21 год.