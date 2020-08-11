Житель Одесчины выстрелил в соседа, который защищал его жену

После содеянного мужчина скрылся.

Инцидент произошел в Белгороде-Днестровском Одесской области. Там 36-летний житель многоэтажки устроил разборки с беременной женой в подъезде.

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Об этом сообщает региональное управление ГУНП.

Уточняется, что мужчина оскорблял супругу. А потом толкнул ее на лестничной площадке так, что она упала.

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Это увидел 37-летний сосед и вступился за женщину. После этого разъяренный обидчик выхватил пистолет и несколько раз пальнул в защитника. Одна из пуль угодила в шею мужчине. Его госпитализировали. Состояние потерпевшего удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Хулигану удалось сбежать. Его ищет полиция. Открыто уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Хулигана ищет полиция od.npu.gov.ua

Пуля попала соседу в шею od.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что полицейские в Ровно открыли стрельбу по велосипедисту.

