Житель Одесчины выстрелил в соседа, который защищал его жену
Инцидент произошел в Белгороде-Днестровском Одесской области. Там 36-летний житель многоэтажки устроил разборки с беременной женой в подъезде.
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Об этом сообщает региональное управление ГУНП.
Уточняется, что мужчина оскорблял супругу. А потом толкнул ее на лестничной площадке так, что она упала.
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Это увидел 37-летний сосед и вступился за женщину. После этого разъяренный обидчик выхватил пистолет и несколько раз пальнул в защитника. Одна из пуль угодила в шею мужчине. Его госпитализировали. Состояние потерпевшего удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.
Хулигану удалось сбежать. Его ищет полиция. Открыто уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что полицейские в Ровно открыли стрельбу по велосипедисту.
- Вам сосед наркотики давал?
- Нет, не давал.
- А жена соседа давала?
- Простите, мы все еще о наркотиках говорим?