Оккупанты в ООС три раза нарушили перемирие
На участках ответственности подразделений ВСУ сепаратисты в минувшие сутки дважды нарушили режим тишины. Так, противник стрелял близ Марьинки и Широкиного.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Сепаратисты применили подствольный гранамет и стрелковое оружие. При этом сказано, что выстрелы были неприцельными и носили провокационный характер. В связи с этим украинские военные не открывали огонь в ответ.
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В начале текущих суток, 12 августа, боевики один раз проявили активность на Донбассе. Вражеская провокация была зафиксирована возле Марьинки. Там прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового вооружения. Удар в ответ на провокацию защитники не наносили.
На других участках фронта наблюдалось соблюдение перемирия. Потерь и боевых ранений на украинской стороне не зафиксировано.
По данным разведки, в прошедшие сутки травмировалось двое захватчиков. Они попали в ДТП.
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