На Закарпатье сильный пожар уничтожил цех на пилораме

Один цех полностью сгорел, второй пострадал от огня.

Пожар разгорелся в селе Терново Тячевского района на Закарпатье. Там пылала пилорама.

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Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Охваченную огнем постройку увидел ночью живущий по-соседству местный житель. Вызвал пожарных.

Когда приехали спасатели, пламя успело уничтожить один из цехов, он выгорел полностью с находящейся внутри утварю. Также обгорели стены, крыша и перекрытия расположенного рядом цеха.

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Возгорание удалось потушить силами трех подразделений спасательной службы. Огонь к тому времени распространился на площади 367 кв.м.

С огнем боролись 3 пожарных подразделения zk.dsns.gov.ua

Огонь потушили на площади 367 кв.м. zk.dsns.gov.ua

У второго цеха обгорели кровля и стены zk.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что на Запорожье сняли на видео пожар в доме мучителей животных.

