На Закарпатье сильный пожар уничтожил цех на пилораме
Пожар разгорелся в селе Терново Тячевского района на Закарпатье. Там пылала пилорама.
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Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.
Охваченную огнем постройку увидел ночью живущий по-соседству местный житель. Вызвал пожарных.
Когда приехали спасатели, пламя успело уничтожить один из цехов, он выгорел полностью с находящейся внутри утварю. Также обгорели стены, крыша и перекрытия расположенного рядом цеха.
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Возгорание удалось потушить силами трех подразделений спасательной службы. Огонь к тому времени распространился на площади 367 кв.м.
Напомним, ранее мы писали, что на Запорожье сняли на видео пожар в доме мучителей животных.