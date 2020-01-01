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На Закарпатье сильный пожар уничтожил цех на пилораме

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Один цех полностью сгорел, второй пострадал от огня.
Возгорание увидел сосед
Возгорание увидел сосед
zk.dsns.gov.ua

Пожар разгорелся в селе Терново Тячевского района на Закарпатье. Там пылала пилорама.

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Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Охваченную огнем постройку увидел ночью живущий по-соседству местный житель. Вызвал пожарных.

Когда приехали спасатели, пламя успело уничтожить один из цехов, он выгорел полностью с находящейся внутри утварю. Также обгорели стены, крыша и перекрытия расположенного рядом цеха.

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Возгорание удалось потушить силами трех подразделений спасательной службы. Огонь к тому времени распространился на площади 367 кв.м.

С огнем боролись 3 пожарных подразделения
С огнем боролись 3 пожарных подразделения
zk.dsns.gov.ua

Огонь потушили на площади 367 кв.м.
Огонь потушили на площади 367 кв.м.
zk.dsns.gov.ua

У второго цеха обгорели кровля и стены
У второго цеха обгорели кровля и стены
zk.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что на Запорожье сняли на видео пожар в доме мучителей животных.

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Теги: Закарпатье, пожар, огонь, ГСЧС, спасатели, пламя, возгорание
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