На Запорожье сняли на видео пожар в доме мучителей животных

Подозревается поджог.

Людей призвали не прибегать к самосуду Скрин видео

Пожар произошел в селе Вольнянского района Запорожской области. Там горел дом местных жителей, замеченных в издевательствах над животными.

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Об этом рассказали в сообществе “Это Запорожье” в Инстаграме, выложив видео.

Очевидцы говорят, что речь идет о поджоге. При этом, кроме дома, подожгли автомобиль, а организатора сильно избили.

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Уточняется, что селяне решили расправиться с людьми, которые пытали животных и убивали их. Группу мучителей ранее задержали оперативники.

Под роликом инициаторов расправы просят не прибегать к самосуду.

Напомним, ранее мы писали, что взрыв в Бейруте сняли в высоком качестве.

