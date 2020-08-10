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На Запорожье сняли на видео пожар в доме мучителей животных

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Подозревается поджог.
Людей призвали не прибегать к самосуду
Людей призвали не прибегать к самосуду
Скрин видео

Пожар произошел в селе Вольнянского района Запорожской области. Там горел дом местных жителей, замеченных в издевательствах над животными.

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Об этом рассказали в сообществе “Это Запорожье” в Инстаграме, выложив видео.

Очевидцы говорят, что речь идет о поджоге. При этом, кроме дома, подожгли автомобиль, а организатора сильно избили.

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Уточняется, что селяне решили расправиться с людьми, которые пытали животных и убивали их. Группу мучителей ранее задержали оперативники.

Под роликом инициаторов расправы просят не прибегать к самосуду.

Напомним, ранее мы писали, что взрыв в Бейруте сняли в высоком качестве.

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Теги: пожар, живодеры, животные, издевательства, запорожье, видео, дом
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