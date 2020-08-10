На Запорожье сняли на видео пожар в доме мучителей животных
Пожар произошел в селе Вольнянского района Запорожской области. Там горел дом местных жителей, замеченных в издевательствах над животными.
Читай также: В Киеве пылал автомобиль бывшего главы Офиса президента,- СМИ
Об этом рассказали в сообществе “Это Запорожье” в Инстаграме, выложив видео.
Очевидцы говорят, что речь идет о поджоге. При этом, кроме дома, подожгли автомобиль, а организатора сильно избили.
Читай также: На Днепропетровщине огонь уничтожил раритетное советское авто
Уточняется, что селяне решили расправиться с людьми, которые пытали животных и убивали их. Группу мучителей ранее задержали оперативники.
Под роликом инициаторов расправы просят не прибегать к самосуду.
Напомним, ранее мы писали, что взрыв в Бейруте сняли в высоком качестве.