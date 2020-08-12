На Житомирщине мужина забил до смерти знакомого, пока он спал
Инцидент произошел в Коростене Житомирской области. В полицию обратилась женщина, сообщив, что ее 21-летнего брата сильно избили в доме приятеля.
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Об этом сообщает региональный отдел ГУНП.
Копы, приехав на место, обнаружили молодого человека с серьезными травмами головы. Его сразу увезли в больницу. Спасали в реанимации, но парень скончался.
Как установили оперативники, накануне погибший попросился заночевать у 36-летнего знакомого. Тот пустил парня, но, как выяснилось, старший мужчина давно затаил за что-то злобу на младшего.
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Когда гость лег спать, хозяин дома набросился на него и несколько раз ударил по голове.
Злоумышленника задержали, он не стал отрицать своей вины. Подозреваемому грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, ранее мы писали, что киевлянина приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство 16-летней дочки.