Глава МИД Украины рассказал, что думает Киев о протестах в Беларуси

Дмитрий Кулеба призвал беларусский парламент к диалогу с людьми и прекращению насилия.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил официальную позицию по ситуации с демонстрациями на волне выборов в Беларуси. Он посоветовал руководству соседней страны искать компромисс и отказаться от насилия.

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Об этом глава МИДа заявил в эфире Радио НВ.

Он от лица Киева осудил силовой разгон митингующих. При этом отметил, что мирный протест в Украине является неотъемлемой частью политической и общественной жизни. В связи с этим у нас, по словам Кулебы, есть большой опыт в этом вопросе, который дает возможность дать добрый совет соседям. В частности, беларусским властям, по его мнению, нужно выстраивать диалог с народом.

Отсутствие диалога порождает обострение противостояния, ослабляет страну, и этим всегда пользуются внешние игроки, - отметил глава ведомства.

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Дмитрий Кулеба порекомендовал искать общественный баланс, сохраняя суверенность, не использовать силовые методы и отпустить задержанных.

Как известно, во время протестов в дни выборов в Беларуси задержали около 6 тыс. митингующих. В числе задержанных были граждане Украины, их отпустили.

В целом в ходе бунтов пострадало более 200 демонстрантов, их госпитализировали после силового разгона. Также известно об одном погибшем участнике акции протеста, его сбил автозак.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, от рук силовиков пострадал украинский фотокорреспондент.