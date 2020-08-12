Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев попал в список регионов, где нельзя ослаблять карантин

Комментариев: 1
Помимо столицы к ослаблению ограничений не готовы 9 областей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Горсовет Радомышля/Фейсбук

По состоянию на 12 августа Киев и 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читай также: В театре Харькова коронавирус отправил домой 75 музыкантов хора

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19.

Решение об усилении противоэпидемических мер может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Читай также: COVID-19 в Киеве: загруженность коек для больных превысила 50%

Таким образом, к ослаблению карантинных мер не готовы:

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Черновицкая области,
  • а также г. Киев.

moz.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав изменит критерии определения зон карантина. Предложение направлено на рассмотрение в Кабинет министров.

Поделись:
Теги: Киев, коронавирус, карантин, Минздрав
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Extraterrestre    12.08.2020, 15:11
Оценка:  0
Extraterrestre
хорошо в Хорватия можно хоть слетать...зае-ало это все.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь