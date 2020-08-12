Киев попал в список регионов, где нельзя ослаблять карантин

Помимо столицы к ослаблению ограничений не готовы 9 областей.

По состоянию на 12 августа Киев и 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читай также: В театре Харькова коронавирус отправил домой 75 музыкантов хора

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19.

Решение об усилении противоэпидемических мер может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Читай также: COVID-19 в Киеве: загруженность коек для больных превысила 50%

Таким образом, к ослаблению карантинных мер не готовы:

Волынская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Черновицкая области,

а также г. Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав изменит критерии определения зон карантина. Предложение направлено на рассмотрение в Кабинет министров.