Киев попал в список регионов, где нельзя ослаблять карантин
По состоянию на 12 августа Киев и 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19.
Решение об усилении противоэпидемических мер может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.
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Таким образом, к ослаблению карантинных мер не готовы:
- Волынская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Черновицкая области,
- а также г. Киев.
Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав изменит критерии определения зон карантина. Предложение направлено на рассмотрение в Кабинет министров.