Минздрав изменит критерии определения зон карантина

Предложение направлено на рассмотрение в Кабинет министров.

Минздрав предложил Кабмину Украины изменить критерии определения зон карантина. Благодаря этому станет понятнее по каким критериям определяют тот или иной уровень опасности пандемии коронавируса. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, в один показатель объединят динамику и количество случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Его будут считать, учитывая количество заболевших на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Изменение критерий определения зон карантина вызвано тем, что ситуация с распространением коронавируса разная в западных и восточных областях. Не всем было понятно, по каким критериям регион относят в ту или иную карантинную зону.

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Министр отметил, что МОЗ теперь более четко определяет количество заполненных коек в больницах.

Ранее стало известно, что в Харьковской областной инфекционной больнице уже нет свободных коек, так много больных с СOVID-19. Теперь их направляют в Харьковскую областную детскую инфекционную больницу. Там для взрослых пациентов выделили отдельный корпус.