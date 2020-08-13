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На Одесчине двое глухонемых экстремалов потерялись в катакомбах

Комментариев: 1
Заблудившихся искали 40 человек. Нашли и вывели наружу спасатели с полицией и спелеологами.
Мужчины попали в не исследованные ранее лабиринты
Мужчины попали в не исследованные ранее лабиринты
od.dsns.gov.ua

Компания искателей приключений 11 августа спустилась в подземелье со стороны ул. Прилиманской близ села Холодная Балка на Одесчине. Их было четверо, все глухонемые. На следующий день двое диггеров вышли с другой стороны. Еще двое остались в катакомбах и в конечном итоге заблудились.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

На поиски отправились общественники, спелеологи, полиция и спасатели. В целом – около 40 человек. Также было использовано 5 единиц спецтехники.

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В ночь на 13 августа потеряшек удалось найти. Молодые люди 21 и 26 лет объяснили, что хотели исследовать неизведанные подземные выработки.

Исследователей вывели наружу. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах обнаружили самую высокогорную пещеру Украины.

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Теги: потеря, катакомбы, спасатели, поиск, глухота, немые, диггеры, Одесская область, экстрим
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Комментариев (1)
Woodbrother    13.08.2020, 10:11
Оценка:  0
Woodbrother
Многие самонадеянные персонажи лезут в катакомбы, но к сожалению не все от туда выходят. Например пару лет назад мужик пошел в штольню искать свою собаку. Спасатели его так и не нашли.
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