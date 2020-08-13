На Одесчине двое глухонемых экстремалов потерялись в катакомбах

Заблудившихся искали 40 человек. Нашли и вывели наружу спасатели с полицией и спелеологами.

Мужчины попали в не исследованные ранее лабиринты od.dsns.gov.ua

Компания искателей приключений 11 августа спустилась в подземелье со стороны ул. Прилиманской близ села Холодная Балка на Одесчине. Их было четверо, все глухонемые. На следующий день двое диггеров вышли с другой стороны. Еще двое остались в катакомбах и в конечном итоге заблудились.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

На поиски отправились общественники, спелеологи, полиция и спасатели. В целом – около 40 человек. Также было использовано 5 единиц спецтехники.

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В ночь на 13 августа потеряшек удалось найти. Молодые люди 21 и 26 лет объяснили, что хотели исследовать неизведанные подземные выработки.

Исследователей вывели наружу. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

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