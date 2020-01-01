В Ровенской области сожгли автомобиль гражданину Беларуси

Злоумышленников пока не нашли.

Беларус приехал в гости к жительнице Дубно rv.npu.gov.ua

Инцидент произошел в Дубно на Ровенщине. Там на ул. Грушевского горело авто «Audi A5».

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Об этом сообщает в четверг, 13 августа региональное управление ГУНП.

Было установлено, что машина принадлежит 37-летнему гражданину Беларуси. Он приехал в гости к 35-летней жительнице Дубно и припарковал авто на стоянке у ее дома.

Огонь практически полностью уничтожил транспортное средство. На месте происшествия оперативники нашли мусор с запахом горюче-смазочных материалов.

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По камерам видеонаблюдения отследили, что ночью к иномарке подходили двое неизвестных. Они облили легковушку легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Открыто уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества. Причастных к поджогу лиц устанавливают. Помимо машины беларуса, пострадало еще два авто, припаркованные рядом.

Напомним, ранее мы писали, что появилось видео, как поджигали машину Андрея Богдана.

