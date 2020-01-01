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В Черкассах депутата горсовета облили кровью, - СМИ

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Инцидент произошел перед заседанием сессии.
На политика напали в коридоре мэрии
На политика напали в коридоре мэрии
procherk.info

В Черкассах пострадал депутат городского совета. На него вылили кровь активисты.

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Об этом сообщает местное издание “Прочерк” со ссылкой на очевидца, бывшего воина АТО Вадима Мазниченко.

СМИ пишет, что все случилось накануне заседания сессии в коридоре здания мэрии. В тот момент Мазниченко оказался рядом и запечатлел последствия акции.

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Ставший свидетелем житель Черкасс уточнил, что речь идет о народном избраннике от партии “Самопомощь” Алексее Романове. Его попросили прокомментировать происшествие, но он отказался, сославшись на занятость. Пообещал рассказать подробности после сессии.

Напомним, ранее мы писали, что в Черкассах похитили и заказали убийство зама мэра, представителя “Свободы“ Юрия Ботнара. Среди подозреваемых в организации преступления, с которым у него был конфликт, звучала фамилия Романова.

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Теги: депутат, Черкассы, кровь, сессия, горсовет, Самопомощь, конфликт
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