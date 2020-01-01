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На видео показали, как на Закарпатье сова подружилась с собакой

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Дружбу животных засняли в частном доме Ужогорода.
Животные стали неразлучными
Животные стали неразлучными
t.me/VGlagola

В Ужгороде совенок прибился ко двору частного дома. Хозяева не стали его выгонять и приютили у себя, назвали Каспером.

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Об этом сообщил в Телеграме журналист Виталий Глагола.

К Касперу прикипели не только люди, а и хозяйский пес по кличке Лаки. Собака начала делиться с лесным гостем едой и даже добывала ему мышей. Так животные стали неразлучными.

Даже после того как сова подросла, окрепла и улетела, она не забыла друга и частенько прилетает к нему на побывку. Пес и птица вместе играют и проявляют нежность друг к другу. Сова может “приобнять“ товарища крылом, а тот, в свою очередь, лезет к ней с “поцелуями“.

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Многие горожане приходят к хозяевам Лаки, чтобы посмотреть на необычную дружбу. При этом птица совсем не боится людей и легко подпускает их к себе.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове на окружной сняли на видео верблюдов.

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Теги: видео, сова, животные, собака, курьезы, Ужгород, Закарпатье, дружба
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