На видео показали, как на Закарпатье сова подружилась с собакой
В Ужгороде совенок прибился ко двору частного дома. Хозяева не стали его выгонять и приютили у себя, назвали Каспером.
Читай также: Жителя Запорожья, выбросившего собаку из окна, будут судить
Об этом сообщил в Телеграме журналист Виталий Глагола.
К Касперу прикипели не только люди, а и хозяйский пес по кличке Лаки. Собака начала делиться с лесным гостем едой и даже добывала ему мышей. Так животные стали неразлучными.
Даже после того как сова подросла, окрепла и улетела, она не забыла друга и частенько прилетает к нему на побывку. Пес и птица вместе играют и проявляют нежность друг к другу. Сова может “приобнять“ товарища крылом, а тот, в свою очередь, лезет к ней с “поцелуями“.
Читай также: Село на Черкащине терроризирует стадо диких свиней
Многие горожане приходят к хозяевам Лаки, чтобы посмотреть на необычную дружбу. При этом птица совсем не боится людей и легко подпускает их к себе.
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове на окружной сняли на видео верблюдов.