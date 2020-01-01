На видео показали, как над Запорожьем пронесся смерч

Пыльный вихрь пролетел с огромной скоростью.

Вихрь достиг более 2 метров в высоту скриншот из видео

Этим летом в Запорожье регулярно наблюдали аномальные природные явления. Последнее произошло на днях. Так, местные жители засняли в городе смерч.

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Об этом сообщили очевидцы, выложив видео в сеть.

Свидетели рассказали, что мини-торнадо пронесся над территорией местного предприятия. Пыльный вихрь длился недолго – всего несколько секунд. В то же время его высота достигла более двух метров. В воронку затянуло мелкие предметы и мусор.

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Очевидцы говорят, что мощность природного явления не вызывала опасений. Впрочем, тех, кто видел аномалию впервые, она могла напугать.

Напомним, ранее мы сообщали, что над Азовским морем сняли на видео огромный смерч.

