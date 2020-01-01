Зеленский прибыл с рабочим визитом в Запорожье

Глава государства будет участвовать в презентации программы развития Запорожской области.

Сегодня, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Программа визита Зеленского в Запорожскую область очень насыщенная. Он будет участвовать в презентации программы развития региона на ближайшие шесть лет. Он также ознакомится с реализацией в области программы "Большое строительство".

Глава государства обсудит с руководством города и области строительство автомобильного моста через реку Днепр. Кроме того, он встретится с ветеранами АТО/ООС.

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Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал указ о присвоении посмертно звания Героя Украины музыканту Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин).

В указе говорится, что такого звания он удостоен “за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства“.