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В Кривом Роге сообщили о ложном минировании моста

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Псевдоминер находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мост, который якобы заминировали
Мост, который якобы заминировали
npu.gov.ua

Полиция Кривого Рога задержала мужчину, который сообщил о ложном минировании автомобильного моста. Об этом сегодня информирует пресс-служба Нацполиции.

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Примерно в два часа ночи в полицию поступило анонимное сообщение о том, что мост в селе Лозоватка заминирован при помощи гранат и динамита. В Лозоватку немедленно направили взрывотехников, кинологов с собаками, сотрудников полиции.

Во время обследования моста и прилегающей к нему территории ни одного взрывоопасного предмета не обнаружили. 

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили личность псевдоминера. Это ранее судимый местный житель. Во время его задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украине. Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

Ранее в Ивано-Франковске задержали местного жителя, который сообщил о ложном минировании ночного клуба. Полицейским пришлось эвакуировать из клуба 70 человек. Личность псевдоминера установили быстро.

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Теги: Кривой Рог, мост, псевдоминер
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