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Экстремал на Прикарпатье прыгнул в реку и очутился в реанимации

Комментариев: 3
Мужчина отдыхал у водоема и решил сигануть в воду со скалы.
Мужчина получил травмы головы и плеча. Фото иллюстративное
Мужчина получил травмы головы и плеча. Фото иллюстративное
depositphotos.com/

Инцидент произошел в городе Косов на Ивано-Франковщине. Там на отдыхе на ул. Над Гуком пострадал 38-летний местный житель.

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Об этом сообщает управление гражданской защиты местной ОГА.

Уточняется, что пострадавший решил заняться экстримом на реке Рыбница. Он забрался на скалу и с высоты прыгнул в воду.

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В итоге мужчина неудачно приземлился и серьезно травмировался. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану надбровной области головы и множественные ссадины плеча.

Экстремала спасли очевидцы, которые случайно оказались рядом и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее мы писали, что на Одесчине двое глухонемых экстремалов потерялись в катакомбах.

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Теги: экстрим, река, Прикарпатье, Ивано-Франковская область, прыжок, пострадавший
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Комментариев (3)
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alex-zol    19.08.2020, 14:58
Оценка:  0
alex-zol
На фото, прикарпатье?)))))))))))))))))))
Колишній-східняк    19.08.2020, 13:52
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Дуракам закон не писан.
Брюква_и_Клюква    19.08.2020, 14:58
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Там только одном место, где можно прыгать - возле "Садиби Затишної" Трезвому человеку никакой опасности нет, даже подростки прыгают. Там высота прыжка максимум 3 метра. Этот, видимо, перебухал.
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