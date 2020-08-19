Экстремал на Прикарпатье прыгнул в реку и очутился в реанимации
Инцидент произошел в городе Косов на Ивано-Франковщине. Там на отдыхе на ул. Над Гуком пострадал 38-летний местный житель.
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Об этом сообщает управление гражданской защиты местной ОГА.
Уточняется, что пострадавший решил заняться экстримом на реке Рыбница. Он забрался на скалу и с высоты прыгнул в воду.
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В итоге мужчина неудачно приземлился и серьезно травмировался. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану надбровной области головы и множественные ссадины плеча.
Экстремала спасли очевидцы, которые случайно оказались рядом и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее мы писали, что на Одесчине двое глухонемых экстремалов потерялись в катакомбах.