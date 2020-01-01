На местные выборы Кабмин выделит 2,3 млрд грн – Шмыгаль

Выборы будут честными, прозрачными и безопасными.

На организацию и проведение осенью 2020 года местных выборов Кабмин Украины выделит 2,3 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Шмыгаль отметил, что деньги пойдут на обеспечение честных и прозрачных выборов, которые пройдут по новой административно-территориальной основе. Выборы станут практически последним этапом реформы децентрализации. Останется только внести изменения в Конституцию.

Украинский премьер-министр уже поручил Минздраву подготовить предложения по безопасному проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса и карантина.

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Положительный опыт в этом направлении есть. Нынешним летом в условиях пандемии провели безопасное ВНО (например, для выпускников закупили больше количество защитных масок и спиртового антисептика).

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Соответствующее решение в прошлом месяце приняли депутаты Верховной Рады. Выборы не состоятся в областные советы Донецкой и Луганской областей. В Крыму голосования тоже не будет.