В Одессе горожане до потери сознания избили виновника ДТП

Водитель сбил женщину с детьми и нарвался на самосуд.

Авария произошла в Одессе на Днепродороге скриншот из видео

Инцидент произошел в Суворовском районе Одессы. Там на ул. Семена Палия женщина с двумя маленькими детьми попала под колеса мотоцикла.

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Об этом сообщили очевидцы в Телеграм-канале “Хуевая Одесса”.

Пешеходы шли по “зебре” - 7-летний ребенок рядом с матерью, 2-летнего она везла в коляске. В районе остановки “Крыжановка” на них наехал мотоцикл.

Женщина и дети отделались незначительными травмами. Кроме того, по данным очевидцев, пассажирка мотоцикла сломала руку. Всех пострадавших забрали в больницу на скорой.

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После аварии на мотоциклиста набросилась толпа разъяренных очевидцев. Над виновником ДТП устроили самосуд. Горожане били мужчину до тех пор, пока он не потерял сознание.

Свидетели сняли побоище на видео и выложили в сеть.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве копы ночью гонялись за пьяным виновником аварии.

