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В Одессе горожане до потери сознания избили виновника ДТП

Комментариев: 5
Водитель сбил женщину с детьми и нарвался на самосуд.
Авария произошла в Одессе на Днепродороге
Авария произошла в Одессе на Днепродороге
скриншот из видео

Инцидент произошел в Суворовском районе Одессы. Там на ул. Семена Палия женщина с двумя маленькими детьми попала под колеса мотоцикла.

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Об этом сообщили очевидцы в Телеграм-канале “Хуевая Одесса”.

Пешеходы шли по “зебре” - 7-летний ребенок рядом с матерью, 2-летнего она везла в коляске. В районе остановки “Крыжановка” на них наехал мотоцикл.

Женщина и дети отделались незначительными травмами. Кроме того, по данным очевидцев, пассажирка мотоцикла сломала руку. Всех пострадавших забрали в больницу на скорой.

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После аварии на мотоциклиста набросилась толпа разъяренных очевидцев. Над виновником ДТП устроили самосуд. Горожане били мужчину до тех пор, пока он не потерял сознание.

Свидетели сняли побоище на видео и выложили в сеть.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве копы ночью гонялись за пьяным виновником аварии.

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Теги: ДТП, Самосуд, мотоцикл, сбил пешеходов, дети, Одесса, избиение, женщина
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    20.08.2020, 11:03
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Типичная ошибка водятлов и пешеходов. Если в соседней полосе перед переходом останавливается машина, то и тебе нужно остановиться. Или хотя бы притормозить. А когда с детьми переходишь дорогу и машины останавливаются - сначала нужно выглянуть из-за машины, а только потом идти в следующую полосу.
БРОКЕР_666    20.08.2020, 11:10
Оценка:  0
БРОКЕР_666
там хреновый поворот с Крыжановки на Днепродорогу - поворот нерегулируемый а сразу заповоротом остановка маршруток и все их объезжают, а из пешеходо есть неадекваты которые маршрутку обходят спереди, так что он мог прото и не заметить коляску как и она его
ВосставшийИзБана    20.08.2020, 11:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я этого места не знаю, но на видео хорошо видно, что машина в среднем ряду перед переходом остановилась. Это верный знак того, что нужно сильно снизить скорость и быть готовым остановиться.
БРОКЕР_666    20.08.2020, 11:20
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
хотя щас после просмотра - это не на повороте а перед ним надо было его привести в чувство и ещё раз отпесдячить до потери сознания - на этом участке абсолютно прямая и идеально просматриваемая дорога
Jonas7    20.08.2020, 11:23
Оценка:  0
Jonas7
я согласен с Восставшим по поводу пешеходов и водятлов, все должны быть внимательными, но мама с маленькими детьми, которые дергают в разные стороны, плачут, просят, спрашивают, тяжело сохранять фокус внимания, мы можем поставить рекомендацию "нужно быть внимательней и смотреть пропускают ли"
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